Западные СМИ увидели в МС-21 технологии самолетов будущего

Российский МС-21 показал крупнейшим корпорациям путь к радикальным изменениям в строительстве самолетов будущего - это первый лайнер с технологией облегченных углеродосодержащих композитных крыльев, созданных без автоклавов, пишут западные СМИ. МС-21 оснащен углеродсодержащими композитными крыльями, что уже оценено западными конкурентами, которые также ищут более дешевые и быстрые способы постройки самолетов, пишет Reuters

Безавтоклавная технология, использованная на производстве МС-21, заинтересовала корпорации Boeing , Airbus. Она позволяет сэкономить деньги на топливе, а стоимость крупных деталей самолета снижается на 25%.

Композитные технологии использовались в авиации с 1970-х годов, но прорыва в этом удалось достичь только в последнее десятилетие. А при создании МС-21, которому еще предстоит доказать свою эффективность, удалось поймать новую производственную волну, отмечает портал.