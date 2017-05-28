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Газета.Ru

МВД: в акции против "реновации" в Москве участвуют около трех тысяч человек

На акцию против «реновации» вышли около трех тысяч человек
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В Москве в согласованной акции протеста против снова пятиэтажек в столице в рамках программы "реновации" жилья участвуют около 3 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
"На улице Вавилова проходит согласованное с властями Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимают участие около трех тысяч человек", - сообщили в полиции.
В пресс-службе добавили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану порядка и безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве началась третья акция протеста против "реновации".
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