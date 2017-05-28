В Москве в согласованной акции протеста против снова пятиэтажек в столице в рамках программы "реновации" жилья участвуют около 3 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"На улице Вавилова проходит согласованное с властями Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимают участие около трех тысяч человек", - сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану порядка и безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве началась третья акция протеста против "реновации".