Минобороны рассказало о строительстве железной дороги в обход Украины

Россия заканчивает строительство железной дороги в обход Украины. Поезда начнут ходить по ней в августе нынешнего года, сообщает сайт Минобороны РФ

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков проинспектировал сегодня строительство участка Журавка-Миллерово в Воронежской области.

«К настоящему времени военнослужащие железнодорожных войск России выполнили 97% земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы будут завершены в июне», – сказал Булгаков.

Бойцы железнодорожных батальонов уложили около 120 км рельсов из 177,2 км обходного пути.

Работы ведутся в соответствии с планом. Открытие рабочего движения на двухпутном электрифицированной железнодорожном участке Журавка-Миллерово планируется в августе текущего года.

Дорогу в обход Украины строят несколько железнодорожных батальонов. В целом группировка насчитывает более 1 тысячи человек и свыше 500 единиц различной техники.