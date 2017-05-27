Греф представил новую философию Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть - время. Его можно тратить не на очереди в магазинах и не на оплату коммунальных услуг в кассе, а на общение с близкими людьми, хобби, саморазвитие и просто на любимые дела.

Выступление Грефа на годовом общем собрании акционеров Сбербанка завершилось в пятницу демонстрацией ролика о бабушке, которая в письме рассказывает своему семилетнему внуку метафорическую историю о ценности времени и невозобновляемости этого ресурса.

"Наверное, самая большая проблема, которая вызывает у нас большой стресс - отсутствие времени для адаптации к тем или иным процессам, происходящим в мире. Мы пришли к выводу, что мы - как раз та организация, которая может помочь людям экономить самый главный ресурс - время. И мы конвертируем занятия, которые совершенно не привлекательны для любого из нас, в ресурс, который для нас важен", - сказал Греф на пресс-конференции по итогам собрания.

Глава Сбербанка отметил, что именно философия "время - деньги" поможет объединить и вдохновить всех сотрудников и клиентов банка.

"Я думаю, что для такой крупной компании это очень важно, важно такое объединяющее начало. Кто-то хочет отправить корабли на Марс, кто-то хочет сохранить экологию нашей планеты, развивать солнечную энергетику, кто-то объединяет людей во всем мире. Мы для себя нашли ответ в такой форме. Как нам кажется, это не менее важная задача, чем те, которые я обозначил", - добавил Греф.

Так, по его словам, из размышлений о ценности и недостатке свободного времени в современном мире родилась притча, которая и легла в основу ролика. "Такая концовка выступления была выбрана, чтобы затронуть ваши эмоции путем передачи наших эмоций. Там нет ничего искусственного", - заметил руководитель Сбербанка.

Греф признался, что работа над коротким роликом была долгой и кропотливой, и даже переозвучивать этот фильм пришлось накануне собрания. "Последнюю озвучку делали накануне ночью с Лией Ахеджаковой, чей голос вы слышите. Предыдущая версия нам не очень нравилась. Лия Меджидовна - спасибо ей - согласилась и ночью работала с нашими коллегами над озвучиванием ролика", - заметил он.