Трамп может ужесточить антироссийские санкции, заявили в Белом доме

Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — заявил представитель администрации на брифинге.

По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", — добавил он.