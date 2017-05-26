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Трамп может ужесточить антироссийские санкции, заявили в Белом доме

Трамп рассматривает ужесточение санкций против России
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Администрация США не планирует в нынешних условиях ослаблять санкции против РФ и даже может их ужесточить, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Мы не смягчаем санкции в отношении России. Мы, возможно, изучим ужесточение (санкций)", — заявил представитель администрации на брифинге.
По его словам, "президент намерен сохранять санкции". "Президент ясно дал понять, как Россия может добиться снятия санкций", — добавил он.
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