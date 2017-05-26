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Россия требует немедленной выплаты Украиной процентов по евробондам
Фото: РИА Новости / Александр Демьянчук
Украина обязана безотлагательно выплатить России 325 миллионов долларов процентов по еврооблигациям. С таким заявлением выступил королевский адвокат компании Debenture Trust Corporation Майк Ховард, представляющей интересы России. Его слова передает РИА Новости.
Ховард уточнил, что долг перед другими кредиторами:, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, Украина исполняет. 29 марта Высокий суд Лондона постановил рассматривать дело о долге Киева перед Москвой в ускоренном режиме. Общая сумма долга оценивается в 3 миллиарда долларов. 10 июня представители украинской стороны намерены подать апелляцию на решение суда. В конце 2013 года суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России со ставкой купона 5% годовых. В 2015 году украинские власти допустили дефолт по данным облигациям и предложили Москве реструктурировать долг. Россия настаивала на суверенном характере долга. Так как ответного предложения от украинской стороны не последовало, окончательное решение о судьбе долга примет суд.
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