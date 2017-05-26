Россия требует немедленной выплаты Украиной процентов по евробондам

Россия в Высоком суде Лондона требует от Украины немедленной выплаты 325 миллионов долларов процентов по еврооблигаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где в пятницу проходят дополнительные слушания по долгу Украины перед РФ.

Всемирным банком. "Нет никаких правовых оснований для неисполнения этих обязательств", — сказал в ходе своего выступления королевский адвокат компании Debenture Trust Corporation, представляющей интересы РФ, Майк Ховард, добавив, что нет оснований для невыплаты процентов в связи с исполнением долга перед другими кредиторами, МВФ

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина намерена 10 июня подать апелляцию на решение суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.