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Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука

Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признал наличие ошибок в ролике о совладельце «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрии Ковальчуке. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, видео было удалено.
"То есть по сути все верно - СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей. Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ролик удалить", - написала Ярмыш.
В ролике ФБК утверждалось, что Ковальчуку принадлежат все российские медиа. Однако пользователи Сети обратили внимание, что приведенные данные устарели, в частности, неверно были указаны доли НМГ в «Первом» и «СТС Медиа».
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Бизнес
Фонд борьбы с коррупцией
Юрий Ковальчук
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