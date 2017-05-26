Главные события у вас в почте
Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признал наличие ошибок в ролике о совладельце «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрии Ковальчуке. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, видео было удалено.
"То есть по сути все верно - СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей. Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ролик удалить", - написала Ярмыш.
В ролике ФБК утверждалось, что Ковальчуку принадлежат все российские медиа. Однако пользователи Сети обратили внимание, что приведенные данные устарели, в частности, неверно были указаны доли НМГ в «Первом» и «СТС Медиа».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Ведомости