Греф пообещал клиентам подарить «восьмой день в неделе» за счет удобных сервисов

За счет удобных сервисов Сбербанка каждый клиент может высвободить 20% времени, которое ежедневно тратится непродуктивно, сказал глава банка Герман Греф в ходе годового общего собрания акционеров.

«По нашим оценкам, не менее 20% нашего времени уходит на совершенно непродуктивную работу по стоянию в очередях, ожидание, заполнение различных справок, анкет, ответов на вопросы. Мы можем высвободить эти 20% времени в жизни каждого человека, и мы можем позволить людям направить эти 20% на реализацию их главных целей в жизни. Мы фактически можем подарить людям еще один день в неделю», — сказал Греф.

Глава банка отметил, что клиенты банка смогут больше времени уделять детям и близким, на саморазвитие и улучшение качества жизни.

«Все мы сможем сделать нашу жизнь более насыщенной, продуктивной и в конечном итоге более счастливой. Сбербанк становится не только и не столько финансовым учреждением, но и банком времени для наших клиентов», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что ресурс времени является более значимым, нежели ресурс денег.

«Ресурс времени не возобновляем, и он является значительно более ценным ресурсом», — подвел итога Греф.

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