Повышение МРОТа до прожиточного минимума «обелит» зарплаты

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума позволит «обелить» зарплаты и повысить производительность труда, сообщил в интервью «Известиям» статс-секретарь, замминистра экономического развития Олег Фомичев

«Задача повышения размера МРОТа до уровня прожиточного минимума очень правильная. Она приведет к легализации «серых» зарплат, к росту производительности труда», — заявил он.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить законопроект о повышении МРОТа до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей, с 1 июля он увеличится до 7,8 тыс. рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения сейчас составляет 10 466 руб.

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