Росстат: минимальный набор продуктов подорожал на 5%

Минимальный набор продуктов питания подорожал на 5% с начала 2017 года, говорится в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России», который подготовил Росстат

По данным службы, рост цен на продуктовый набо в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%. Подорожание обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21-49%.

«Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена», — пояснил исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

По его словам, основные поставщики капусты, картофеля, моркови и лука на российский рынок — страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.

Отмечается, что стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось выше среднего — 5,8% и 5,7% соответственно (до 4710 рублей и 4707,3 рубля).

В минимальный набор, стоимость которого на человека в месяц рассчитывает Росстат, входит 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.