Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Луценко: за год на Украине задержали более тысячи коррупционеров

Луценко: за год на Украине задержали тысячу коррупционеров
Фото:
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за последний год в стране задержали около 1,1 тыс. взяточников. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".
По его словам, эти дела к настоящему времени отправлены в суд. Отмечается, что таким образом на Украине ежедневно задерживают по три коррупционера.
"Сегодня - шесть", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали 23 экс-руководителей областных подразделений налоговой администрации. Чиновников обвиняют в нанесении убытков государству на $3,7 млрд.
Бизнес В мире
Юрий Луценко
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости