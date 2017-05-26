Луценко: за год на Украине задержали более тысячи коррупционеров

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за последний год в стране задержали около 1,1 тыс. взяточников. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

По его словам, эти дела к настоящему времени отправлены в суд. Отмечается, что таким образом на Украине ежедневно задерживают по три коррупционера.

"Сегодня - шесть", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали 23 экс-руководителей областных подразделений налоговой администрации. Чиновников обвиняют в нанесении убытков государству на $3,7 млрд.