"Немцы очень-очень плохие. Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы это остановим", — процитировал слова Трампа собеседник издания.

Источники Süddeutshe Zeitung заявили, что стороны так и не достигли взаимопонимания в экономических вопросах, но договорились попытаться найти точки совпадения интересов.