Голодец: предложенная Путиным индексация зарплат коснётся 5,8 млн бюджетников

Индексация зарплат, которую накануне предложил провести президент России Владимир Путин может затронуть 5,8 млн работников бюджетной сферы. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец

«У нас есть разные варианты оценки предложения и сейчас нам предстоит самая серьёзная работа — договориться внутри правительства, с какой даты мы будем индексировать и на какую сумму. У нас есть все расчёты и мы готовы. Речь идет о 5,8 млн работников бюджетной сферы, которые не попадают под «майские указы» президента России», — цитирует Голодец ТАСС

Ранее Владимир Путин предложил провести индексацию зарплат с учётом инфляции для категорий бюджетников, которых не затронули майские указы 2012 года.

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