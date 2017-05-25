Главные события у вас в почте
Forbes назвал богатейших наследников России
В список богатейших российских наследников вошли 47 детей предпринимателей. Рейтинг составлен журналом Forbes. Об этом сообщает «Лента.ру».
Дети представляют 20 семей, на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Список возглавил сын главного акционера «Лукойла» Вагита Алекперова – Юсуф (1990 года рождения). Молодой человек является единственным ребенком в семьей. Предполагается, что Юсуф Алекперов получит в наследство не менее 14,5 миллиардов долларов. На втором месте – дочь владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. На 2017 года пятилетняя Тара Мельниченко владеет 13,2 миллиардами долларов. Тройку самых богатых российских наследников замыкают дети основного владельца предприятий «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Его дочь Виктория (1992 года рождения) и двухлетний сын (имя не называется) могут получить в наследство не менее 9,2 миллиардов долларов.
В рейтинг также вошли дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.
Виктор Рашников Андрей Мельниченко Владимир Лисин Герман Хан Еще 16 тегов
Оставить комментарий