Forbes назвал богатейших наследников России

Журнал Forbes в четверг, 25 мая, представил очередной список наследников богатейших предпринимателей России. В перечень вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.

Таким образом, в рейтинге фигурирует 47 детей бизнесменов. При этом журналисты считали только признанных отпрысков.

Рейтинг, как и в прошлом году, возглавил сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф (1990 года рождения). Будучи единственным ребенком бизнесмена, он может получить в наследство 14,5 миллиарда долларов (годом ранее эта сумма составляла 8,9 миллиарда).

СУЭК Вторая строчка досталась дочери владельца компаний «Еврохим» Андрея Мельниченко . Доля пятилетней Тары, по версии Forbes, составляет 13,2 миллиарда долларов (в 2016 году она составляла 8,2 миллиарда).