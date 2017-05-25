Россельхознадзор нашел антибиотики в «Макнаггетс»

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в куриных котлетах Макнаггетс производства компании Cargill, которая является поставщиком ресторанов McDonald’s в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Накануне управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской области провело проверку предприятия ООО «Каргилл» в городе Ефремове в Тульской области. В ходе проведения лабораторных исследований были выявлены нарушения в мясном сырье от двух поставщиков.

В частности, было выявлено наличие лекарственного препарата фурозолидон в курином филе производства ООО «Белгородские гранулированные корма» весом 6 тонн и в партии куриных котлет “Макнаггетс”, произведенной ООО «Каргилл». В курином филе весом более 1 тонны производителя АО «Ярославский бройлер» было выявлено наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл.

“Препарат фурозолидон, патогенные микроорганизмы (сальмонеллы) в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда, жизни или здоровью граждан”, - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что за выявленные нарушения ООО «Каргилл» привлечено к административной ответственности, наложен штраф 300 тыс. руб., выдано предписание о приостановлении действия декларации соответствия на указанную продукцию. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля. Более 18 тонн несоответствующей требованиям продукции направлено на утилизацию. Представитель Россельхознадзоре Юлия Меланж сообщила журналистам, что компания Cargill обращалась в ведомство, чтобы урегулировать вопрос об отзыве декларации.

“В дальнейшем для того чтобы снова начать выпускать данную продукцию, компании будет необходимо обратиться в орган по сертификации, провести исследования продукции в любой аккредитованной лаборатории и в случае отсутствия проблем получить новую декларацию, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано ”, – сказала Мелано.

Россельхознадзор также проведет проверку предприятия ООО «Белгородские гранулированные корма», которое поставляло сырье для Cargill.