«С учетом того, что этот газон четыре года выращивался нами в Гатчине, оплата будет минимальная. Работы - до 3 млн рублей», - сказал Кириллов.

Стоимость нового газона губернатор не уточнил.

Также он отметил, что вопрос о том, кто будет оплачивать мероприятия по замене газона, не имеет значения.

«Самое главное, что работы будут проведены, а кто будет оплачивать, каким образом – разберемся», - прокомментировал Кириллов.

Ранее сообщалось, что газон на стадионе «Санкт-Петербург» «оставляет желать лучшего». Специалисты утверждают, что спортсмены могут получить травму на поле, а мяч отталкивается по непредсказуемой траектории.

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