Проект бюджета США лишит ООН возможности работать по ряду направлений

Предусмотренное в новом проекте бюджета США сокращение финансирования миротворческих операций и программ всемирной организации лишит ООН возможности работать в области развития и гуманитарной поддержки, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик

Белый дом предложил в понедельник бюджет на 2018 финансовый год объемом в 4,1 триллиона долларов. Постпред США при ООН Никки Хейли , комментируя проект бюджета, заявила о том, что "ресурсы не безграничны". Однако США, по ее словам, останутся лидером по оказанию международной помощи.

Представитель ООН сообщил, что идет изучение проекта бюджета. "Бюджет в предложенном виде сделает просто невозможным для ООН продолжать необходимую работу по продвижению мира и развития, прав человека и гуманитарной поддержки по миру", — заявил Дюжаррик журналистам.