Стоимость биткоина превысила $2,5 тысячи

Курс биткоина снова обновил исторический максимум и поднялся выше $2500, сообщает CoinDesk. Стоимость валюты в ходе вчерашней сессии поднималась до отметки $25379. По состоянию на 1:27 мск 1BTC стоит $2500,99.

21 мая биткоин обновил исторические максимумы, достигнув отметки в $2000. Росту курса криптовалюты способствовала нестабильность на фондовых и валютных рынках. Инвесторы стремятся избавиться от доллара и перекладываются в другие активы, в том числе золото, которое в мае обновило ценовые максимумы. Расскажите друзьям о росте криптовалюты, нажмите на кнопки соцсетей ниже: