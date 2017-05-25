«Налог на болванки» оставили для дешевой и простой техники

Импортеры должны платить правообладателям однопроцентный сбор лишь за те модели компьютеров, плееров, цифровых камер и т.п., которые предназначены для домашнего пользования. Суд по интеллектуальным правам (СИП) определил критерии разделения техники на любительскую и профессиональную.

С 2010 года Общероссийская общественная организация «Российский союз правообладателей» (РСП, президент совета — Никита Михалков ) получила госаккредитацию на сбор вознаграждения для правообладателей за свободное копирование их произведений российскими гражданами в личных целях. Развитие техники позволило любому желающему легко копировать фильмы, музыку и т.п. По статье 1245 Гражданского кодекса (ГК) России авторы произведений имеют право получить за это компенсацию. В 2016 году РСП собрал с импортеров и производителей техники 2 млрд рублей.

Постановление правительства № 829 определило перечень видов техники и носителей, 1% от таможенной стоимости которых нужно перечислять союзу. В списке не только компьютеры, жесткие диски и DVD-плееры, но и, например, радиоприемники и телефоны.

Согласно ГК, сбор не следует платить за «профессиональное оборудование, не предназначенное для использования в домашних условиях». Проблема в том, что производители техники и защитники правообладателей понимают эту непредназначенность по-разному. Это выявилось, например, в длящемся уже два года судебном конфликте РСП с российским представительством американской IT-компании Dell.

В мае 2015 года РСП обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с компании 88 млн рублей. Речь шла об однопроцентном сборе за импорт серверов, ноутбуков и другой техники, которую в Dell посчитали профессиональной. Суд заслушал IT-экспертов и поддержал Dell.

Дело путешествовало по инстанциям. В декабре 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд осмотрел спорное оборудование (для особо тяжелых моделей, как явствует из документов суда, обошлись изображениями), изучил письма от дистрибуторов американской компании, сертификаты на технику. По некоторым видам оборудования РСП и Dell достигли соглашения, но 62 млн рублей компании пришлось заплатить. Апелляционный суд пришел к выводу, что «спорное оборудование возможно использовать для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, поэтому оно не может быть признано профессиональным. Ответчик доказательств обратного не представил».

В конце апреля Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело в кассационной инстанции. Решение оставили без изменений. Но специализированная инстанция по защите интеллектуальных прав выдвинула три критерия профессиональной техники. Они перечислены в постановлении СИПа.

Во-первых, техника является профессиональной, если для работы с ней требуются профессиональные (специальные) навыки. Второй критерий — это цена, препятствующая рядовому потребителю использовать данное оборудование в личных целях (на рынке есть аналоги с более доступной за счет снижения мощностей ценой). Третий: характерный именно для профессионального оборудования рынок сбыта и порядок сервисного обслуживания.

При этом, отметил СИП, информация о профессиональном предназначении техники должна быть отражена в материалах для потребителей.

В России не прецедентное право, напомнила «Известиям» помощник председателя СИПа Екатерина Ульянова. Но предложенные СИПом критерии другие суды могут учесть в случае аналогичной ситуации.

— Есть общий принцип единства судебной практики. Суды должны толковать и применять правовые нормы единообразно, — отметил Александр Надмитов , управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры». — Акты вышестоящих инстанций или проверенные ими решения являются ориентиром для судебной практики в аналогичных делах. Если какой-то суд при решении вопроса, на который уже дал ответ высший суд, займет другую позицию, такое решение, скорее всего, будет отменено.

Автор цитаты

Если суд в вопросе, на который дала ответ высшая инстанция, займет другую позицию, такое решение, скорее всего, будет отменено.

По мнению эксперта, оборудование следует считать профессиональным, если оно соответствует всем отмеченным СИПом критериям или хотя бы одному из них.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложенные критерии посчитали спорными.

— Профессиональная техника не всегда дороже домашней. И от нецелевого использования она не перестает быть профессиональной, — отметил представитель РАТЭК Антон Гуськов . — Оценить предназначение оборудования может только его производитель. Его слово и должно быть решающим.

Постановление СИПа можно в двухмесячный срок опротестовать в Верховном суде РФ. В Dell не прокомментировали планы по этому поводу. В РСП не ответили на запрос.

Заинтересовала новость, расскажите о ней своим друзьям, для этого нажмите кнопки соцсетей ниже: