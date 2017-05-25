Минэк не выпустил сигареты в онлайн

Минэкономразвития отказалось легализовать торговлю сигаретами в интернете, объяснив это борьбой с курением. Эксперты добавляют, что торговля сигаретами в Сети нерентабельна. Примечательно, что еще год назад Минэкономразвития настаивало на разрешении интернет-продаж целого ряда товаров — в том числе табака, а также безрецептурных лекарств, алкоголя, ювелирных изделий.

Минэкономразвития не будет снимать запрет с онлайн-продаж табачных изделий. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

— В отношении сигарет наша позиция — не стоит расширять каналы их продажи, в первую очередь исходя из целей борьбы с табакокурением, — уточнили в министерстве.

Там подчеркнули, что ведомство всегда поддерживало развитие электронной торговли. В отношении табака вопрос прорабатывался, «рассматривались разные позиции и аргументы, в том числе меры, направленные на сокращение потребления табака, а также социальная сторона проблемы».

Год назад Минэкономразвития настаивало на том, что ограничения на продажи в интернете должны быть сняты с ряда категорий товаров — безрецептурных лекарств, алкоголя, табака, ювелирных изделий и продуктов питания.

— Не совсем понятно, чем обоснован запрет продаж товаров через интернет, ведь в обычных магазинах мы разрешаем продавать табак, — год назад говорил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев . — В отличие от продаж алкоголя в интернете конструкция с сигаретами может быть более простая. Хотя, например, есть ограничение на выкладку на прилавки магазинов сигарет и так далее, непонятно, как это реализовать в интернете. Также возникает проблема контроля реализации несовершеннолетним.

Источник в министерстве рассказал, что в процессе проработки вопроса легализации интернет-продаж сигарет «позиция ведомства поменялась, на нее повлияли различные факторы».

Олег Фомичев еще год назад подчеркивал, что в потреблении табака нет положительных моментов.

— Любое курение — это вред, чем меньше люди курят, тем лучше. Здесь мы солидарны с Минздравом , — уточнял замминистра.

При этом Минэкономразвития по-прежнему поддерживает легализацию продаж алкоголя в интернете. Ведомство принимало участие в обсуждении и разработке соответствующего законопроекта Минфина Минпромторга и концептуально одобрило документ. По нему на первом этапе должны быть разрешены продажи вин и пива.

— В части алкоголя мы считаем, что опасно злоупотребление им, именно оно вызывает негативные социальные последствия и влечет за собой хронические заболевания. Разрешение дистанционной продажи алкогольной продукции при наличии механизмов контроля, позволяющих соблюдать установленные законодательством ограничения, не может повлечь за собой рост потребления алкоголя,— сказали в Минэкономразвития.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что табачные изделия — нерентабельная продукция для реализации в интернете.

— Никто не станет покупать одну пачку в Сети, так как доставка этой пачки убьет ее стоимость. Есть смысл в покупках ящиками, то есть в оптовых продажах, — уверен Александр Иванов. — Сейчас на сайтах можно купить контрафактную и контрабандную продукцию из соседних стран без акцизных марок, стоимость которых существенно меньше, что делает их выгодными для покупки в интернете блоками.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напомнил, что в Америке и Европе продажи сигарет в интернете тоже запрещены.

— Любые запреты продаж табачных изделий приводят к снижению потребления. Политика государства ориентирована на уменьшение потребления сигарет, их доступности, — сказал он.

В Imperial Tobacco считают разумным рассмотреть возможность продажи сигарет посредством вендинговых машин, поскольку современные электронные технологии идентификации личности позволяют контролировать возраст покупателя эффективнее, чем это происходит в традиционной рознице.