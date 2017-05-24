В Сети высмеяли новое видеообращение Усманова

В соцсетях высмеяли второе обращение Бизнесмена Алишера Усманова, адресованное оппозиционеру Алексею Навальному. Предприниматель упрекнул политика в том, что тот вместо извинений, которых Усманов от него ждал после первого обращения, начал дебаты. Бизнесмен заявил, что не согласен на публичные дебаты с Навальным. «Это все равно, что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз», - сказал он.