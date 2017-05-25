Telegram не будет анонимным

На сегодняшний день на территории России действует множество сервисов по обмену мгновенными сообщениями: Telegram, WhatsApp, Viber и т.д. Есть возможность обмена сообщениями и в популярных социальных сетях. Однако, согласно документу, новый законопроект будет распространяться только на мессенджеры, зарегистрированные в Роскомнадзоре . Отметим, ранее в реестр запрещенных были внесены сайты мессенджеров BlackBerry, Line и Imo.im, аудиовизуального чата Vchat и интернет-рации Zello.

Согласно поправкам, исключающим анонимность при пользовании мессенджерами, клиенты должны идентифицировать свою личность в установленном правительством порядке. Верификацию пользователей предлагается проводить через номер абонента на основании договора между мессенджером и оператором связи.

"Организаторам мгновенного обмена сообщениями" также предлагается обеспечить для пользователей техническую возможность отказа от получения спама или нежелательных сообщений, при этом предусмотрено право органов госвласти на рассылку информационных сообщений.

В случае выявления нарушений оператор вправе ограничить пользователю доступ к мессенджерам. Кроме того, ему может грозить штраф от трех до пяти тыс. рублей (для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он был разработан "в целях определения порядка осуществления деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров)".

Глава комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия») заявил "Известиям" , что законопроект направлен на регулирование работы мессенджеров, которые сейчас находятся фактически вне правового поля. При этом их интернет-трафик по итогам 2016 года впервые обошел голосовую связь и СМС, а количество пользователей мессенджеров в России увеличилось до более чем 80 миллионов человек.

Дорабатывать законопроект ко второму чтению планируется совместно с представителями отрасли, пояснил Леонид Левин.

Собеседник "Известий" в Госдуме сообщил, что концепцию документа поддержал и Роскомнадзор. В самом ведомстве от комментариев отказались, пояснив, что "традиционно не вмешиваются" в работу парламента и готовы комментировать тему только после запроса нижней палаты.

Управляющий партнер коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов отметил, что требования к пользователям «исчерпывающие», инициатива «малореализуемая», а проблемы, по его мнению, возникнут уже на стадии идентификации через мобильную связь.

— Формально сим-карты должны продаваться по паспортам, но, как известно, в подземном переходе можно приобрести карту без документов. Если даже на таком уровне невозможно идентифицировать пользователей, что уж говорить о мессенджерах, зарегистрироваться в которых может кто угодно, — подчеркнул эксперт. — К тому же слишком серьезное регулирование на данном этапе не требуется. Как правило, все контакты в мессенджерах привязаны к контактам пользователей, поэтому если мы понимаем, кто этот человек с этим мобильным номером, можно определить и личность, которая владеет аккаунтом в мессенджере, — сказал Денис Терехов.

Политолог и автор одного из Telegram-каналов Леонид Давыдов отметил, что появление такого законопроекта было ожидаемо, «всё к тому вело». Данная инициатива, по его словам, упорядочит "хождение информации в мессенджерах" и работу модных каналов в Telegram.

— Это можно только приветствовать. Как только утвердят, сразу подам пару исков. Клеветать же удобно, когда ты анонимен. Не думаю, что кто-то из-за этих запретов уйдет с рынка. Просто люди будут более ответственно подходить к тому, что пишут, — завил он.

Первое чтение законопроекта может пройти уже в весеннюю сессию.

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