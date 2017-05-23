Экс-глава ЦРУ Джон Бреннон считает, что антироссийские санкции стали "чрезвычайно болезненными" для Москвы.

"Я считаю, что они (санкции) являются чрезвычайно болезненными и я уверен, что один из приоритетов ( президента РФ ) Владимира Путина — попытаться сократить санкции. Его стратегия — разделить европейские страны от усилий США по введению санкций", — сказал он, выступая на слушаниях в сенате.

"Господин Путин хочет, чтобы санкции были сняты как можно раньше", — полагает экс-глава ЦРУ.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.