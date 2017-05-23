ЦБ посулил россиянам потерю трех триллионов рублей при разгоне инфляции

«Мы посчитали, что если инфляция будет вместо четырех процентов составлять восемь процентов, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей», — сказала Набиуллина.

По ее словам, инфляция — это налог для населения с низкими или фиксированными доходами. «Больше всего [от роста цен] страдают пенсионеры, бюджетники. Это значимая часть нашей страны», — объяснила глава Банка России.

Она отметила, что стабильность является основой для экономического развития. «Сейчас, когда мы добились стабилизации, ключевая задача — обеспечить экономическое развитие, обеспечить экономический рост», — добавила Набиуллина.

15 мая Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России опустилась до целевого показателя в четыре процента. «С учетом наблюдаемой в первой половине мая и ожидаемой в дальнейшем нормализации динамики цен на плодоовощную продукцию, по нашим оценкам, инфляция уже достигла четырех процентов (по состоянию на 15 мая 2017 года)», — отмечалось в сообщении министерства.

По данным Росстата, инфляция в апреле выросла на 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента.

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.