Как сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по городу Москве Юлия Иванова , в рамках уголовного дела были задержаны двое бывших высокопоставленных должностных лиц "Седьмой студии", которая была создана российским режиссером Кириллом Серебренниковым на основе авторского курса в Школе-студии МХАТ.

По словам Ивановой, среди задержанных бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также экс-главный бухгалтер организации Нина Масляева.

"В рамках уголовного дела , возбужденного по ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") были задержаны экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле, и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Они подозреваются в хищении около 200 миллионов рублей бюджетных денег в период с 2011 по 2014 год. Эти средства были выделены государством на развитие и популяризацию искусства", - сообщила представитель Следственного комитета, слова которой цитирует ТАСС

Напомним, ранее по этому же уголовному делу 23 мая следователями были проведены обыски, в том числе в "Гоголь-центре", а также в квартире самого создателя "Седьмой студии", режиссера Кирилла Серебренникова. А сам художественный руководитель "Гоголь-центра" был вызван в СКР на допрос.

"Господин Серебренников был допрошен в качестве свидетеля. С него взято обязательство о явке к следователю", - сообщила Иванова.