Юлия Иванова. Экс гендиректор и экс-главбух созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" задержаны по делу о хищении, по которому сам режиссёр был ранее допрошен как свидетель, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России

Ранее следствие сообщало, что неустановленные лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства.

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева", — сказала Иванова.