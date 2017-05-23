Сервис по оплате через смартфон Android Pay‍ запустили в России

В России со вторника, 23 мая, запустился сервис по оплате через смартфон Android Pay‍, сообщает РИА Новости . Сейчас сервис доступен для оплаты покупок обладателям платежных пластиковых карт Visа и MasterCard.

Работу системы бесконтактной оплаты от компании Google обеспечивают 13 банков РФ, а также значительное число крупных торговых сетей в стране, в числе которых - виртуальные.

Специалисты рынка оценивают перспективы новой платежной системы положительно, так как большая часть смартфонов российских пользователей работают на операционной платформе Android.

Использовать новый сервис Android Pay можно будет как в оф-лайн шопинге, так и в сети интернет. Пользователям не надо вводить свои личные данные или информацию о банковской карте, достаточно только запустить приложение в работу.

Google обращает внимание на то, что работа приложения будет бесплатной. Безопасность перевода денежных средств будет обеспечивать уникальный код виртуального счета, известный только пользователю приложения.