Гендиректор «Мегафона» назвал три варианта компенсации пострадавшим от сбоя абонентам

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков рассказал о три вариантах компенсации, которую оператор связи предлагает пострадавшим от сбоя абонентам.

Компенсация будет предложена всем пользователям услуг «Мегафона», кто остался 19 мая без голосовой связи и возможности отправлять SMS. Проблема затронула абонентов Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья.

«Начиная с субботы, мы уже предлагаем компенсацию тем, кто обратился в контактный центр. С сегодняшнего дня, мы даём возможность получить её без обращения», - написал Солдатенков во «ВКонтакте».

Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, «Мегафон» предложит один из трёх вариантов компенсации: 1 Гб траффика и 50 минут голосовой связи, 2 Гб траффика, бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ». В течение недели пострадавшие абоненты, которым положена компенсация, получат SMS о деталях ее получения.

Причиной аварии на сети «Мегафона» 19 мая стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона». Сейчас сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме.