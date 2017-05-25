До конца мая рубль определится с курсом на лето

Сегодня курс рубля будет отыгрывать решение ОПЕК+ по поводу возможного (и спрогнозированного) решения о продлении сокращения о добыче нефти. И если не будут играть другие форс-мажорные факторы, национальная валюта, скорее всего, укрепится и к доллару, и к евро.

Цены на нефть с точки зрения влияния на курс рубля и сегодняшнего ОПЕК+ все-таки уже отыграны рынком. И никакого существенного влияния их на курс, даже если будет принято решение о сокращении добычи, не будет.

Если не договорятся, рубль, конечно, упадет, но это не значит, что нацвалюта будет серьезно слабеть все лето. Договорятся - рубль не будет укрепляться, если только символически.

Но в целом, предполагаю, что серьезного укрепления рубля до конца мая вряд ли стоит ждать.

Пока же рубль укрепился к обеим мировым валютам, но вчера к вечеру, подталкиваемый вниз снижающейся нефтью, немного сполз вниз. И при этом растерял почти половину из достигнутого в рамках индексной сессии, определяющей официальный курс.

Официальный курс доллара США на 24 мая, по итогам торгов "Московской биржи" составил 56 рублей 27 копеек (ослабление на 28 копеек). Курс евро в свою очередь ослабел на 70 копеек и составил 62 рубля 92 копейки за единицу валюты Старого Света.

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