«Регионы-двоечники» отстранят от управления лесами

Минприроды составило рейтинг эффективности регионов по управлению лесами. В первой двадцатке (высокий уровень обращения с лесами) по итогам 2016 года больше представителей Центрального и Северо-Западного округов. В группе неэффективных управленцев лесными ресурсами преобладают субъекты Дальневосточного и Сибирского округов. Лидером рейтинга стала Костромская область — за два последних года она поднялась с 30-го на первое место. Антилидерами названы Забайкальский край, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что ведомство подготовило для правительства ежегодный анализ оценки эффективности регионов по ведению лесного хозяйства. В группе высокого уровня оказались семь субъектов ЦФО, семь – СЗФО, пять – Приволжского округа и один – Северного Кавказа. Семь из отстающих субъектов входят в состав Дальневосточного ФО, семь – в Сибирский ФО, четыре – в ЮФО и по одному – в Северо-Кавказский и Приволжский округа.

«Необходимо обратить внимание на Белгородскую область, занимавшую в 2014 и 2015 годах первые места, — говорится в аналитической записке ведомства. — В 2016-м она утратила ведущие позиции, оказавшись на 20 месте. Аналогичная ситуация сложилась в Курской области, которая в 2016 году занимает 16 место (в 2014 — 3 место, в 2015 — 5), и в Московской области, которая занимает 39 место (в 2014 году — 18, в 2015-м — 26)».

В Минприроды также отмечают отрицательную динамику регионов, занявших последние строчки рейтинга. Так, Чукотка переместилась с 69 места в 2014 году на 81 (последнее) в 2016-м. Еврейская автономная область в 2014 году занимала 39 место, а в 2016-м — 76. Республика Саха устойчиво демонстрирует низкий уровень управления лесами: 78 место в 2016 году, 80 — в 2015 и 2014 годах.

В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, так как в них леса имеют статус городских и не относятся к лесному фонду, а также Севастополь и Крым, так как там не до конца определены категории земель.

По словам главы Минприроды Сергея Донского, основным критерием оценки работы регионов является, прежде всего, качество подготовки к лесопожарному сезону. То есть проведение соответствующих профилактических работ, своевременность и качество лесовосстановления, эффективность борьбы с вредителями и болезнями леса. Кроме того, Минприроды оценивает, как исполняются полномочия в части финансовой дисциплины и эффективности расходования средств.

— К сожалению, сегодня в числе двоечников из года в год оказываются те же регионы Сибирского федерального округа, — сообщил «Известиям» министр. — На Иркутскую область приходится почти 70% объема всех нелегальных заготовок леса в стране. Большинство пожаров также сосредоточены в этих регионах. Сегодня мы вынуждены рассматривать вопрос о возможном изъятии полномочий у ряда регионов в связи с систематическим низким уровнем эффективности их работы.

Минприроды также сообщает в аналитической записке, что в 2016 году погибло на 18% меньше лесов, чем годом ранее. В 2,5 раза больше площадей было охвачено мероприятиями по ликвидации вредителей. Однако средняя площадь обнаружения лесных пожаров увеличилась в 1,2 раза в сравнении с 2015 годом (2016 год – 9,3 га, 2015 год – 5,1 га).

– Если антилидеры не меняются, значит в этих регионах есть какая-то системная ошибка, – отметил председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . – По нашей оценке, они не успевают качественно провести мониторинг лесопожарной обстановки. Например, в Иркутской области первые возгорания зафиксированы зимой, но соответствующие меры не приняли.

По словам депутата, регионы стараются занизить данные по сгоревшим лесам и слишком поздно вводят режим чрезвычайной ситуации. Однако неполноценные сведения о масштабах проблемы не позволяют адекватно подготовиться к ее решению. А закрытость информации лишает общественность возможности проконтролировать, кто и на каких основаниях ведет в лесах хозяйственную деятельность.

— А ведь 70% лесных пожаров возникает по вине людей, в том числе «черных лесорубов». В борьбе с этими явлениями всегда будет недостаточно только усилий государства. Около каждого дерева лесника не поставишь. Нам нужно максимально открыть информацию о том, что творится в лесу, чтобы можно было задействовать механизмы гражданского контроля, — отметил Николай Николаев.

Хотя с уходом за лесами хуже справляются регионы с самыми большими лесными массивами, депутат не считает, что это говорит о системности проблемы.

— Если бы картинка по всем регионам федерального округа была одинаковая, я бы согласился с этим тезисом. Но, например, Красноярский край — не менее лесной регион, чем Иркутская область. Однако в первом более-менее наведен порядок, а во втором все пылает. Это означает, что кто-то не дотягивает на региональном уровне. В этом плане рейтинг очень показателен, — сказал депутат.

Директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы по РФ Николай Шматков согласен, что необходимо открыть доступ широкой общественности к данным по лесам. По его словам, сейчас реальную ситуацию по лесовосстановительным и санитарным работам вообще невозможно оценить, потому что регионы не хотят выносить сор из избы. А кроме официальной статистики другого инструментария, чтобы оценить ситуацию, нет.

— Реально проверить можно только ограниченное число показателей. Но даже несмотря на то, что площадь лесных пожаров видна из космоса, регионы умудряются ее занижать. Что же тогда говорить о площади лесовосстановления. Органы управления лесами всегда охотно говорят, сколько леса посажено, но если бы он весь вырастал, у нас вообще не было бы проблем с лесами. Проблема в том, что для роста молодого леса требуется уход. Без него теряется смысл посадок — сорные породы вырастают, а нужные для промышленности растут только на бумаге, — сказал эксперт.

В качестве примера открытости информации эксперт приводит Московскую область, в которой была создана общедоступная карта санитарных рубок. Возможно, именно большая достоверность статистики региона привела в 2016 году к ухудшению показателей Подмосковья в сравнении с 2014 годом.