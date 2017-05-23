Налоги не спешат в казну

Российская казна недополучила в прошлом году 1,4 трлн рублей налогов. Такая оценка содержится в научно-исследовательской работе Финансового университета по заказу правительства РФ «Известия» ознакомились с документом. За год показатель вырос более чем на 21%, что авторы считают опасной динамикой. Решить проблему может создание финансовой полиции — такое новшество в Финансовом университете готовы предложить кабмину.

Совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему на 1 января составила 1,4 трлн рублей, увеличившись за год на 246,9 млрд рублей, или на 21,4%, свидетельствуют данные Финансового университета. Сильнее всего выросла недоимка по налогу на прибыль в консолидированный (34%) и в федеральный (37%) бюджеты.

— На сегодняшний день имеющиеся проблемы в борьбе с налоговыми преступлениями негативно отражаются на формировании доходной части бюджета, способствуют созданию условий для хищения бюджетных средств, увеличению теневого денежного оборота и росту коррупционных проявлений, — прокомментировал автор исследования, профессор Финансового университета Иван Соловьев

Главный вывод исследования состоит в необходимости создания специального органа по противодействию налоговым преступлениям, который бы координировал всю работу по данной теме. Им могла бы стать финансовая полиция.

— Сегодня в полной мере назрела необходимость значительного укрепления государственной системы противодействия налоговой преступности, которая в идеальном варианте предусматривала бы единый правоохранительный цикл выявления, пресечения и расследования налоговых преступлений, — пояснил Иван Соловьев. — Это возможно реализовать путем создания специализированного правоохранительного органа финансовой полиции, одной из основных задач которой было бы противодействие налоговым преступлениям.

Он подчеркнул, что примеры эффективности такого метода в мировой практике есть. Отсутствие ведомственных барьеров, необходимости проведения многочисленных согласований рабочих вопросов, бесконечной пересылки материалов из одного ведомства в другое делает такую полицию эффективной, а также существенно снижает коррупционные риски, подчеркнул профессор Финансового университета.

Минфине «Известиям» рекомендовали обратиться в ФНС . В свою очередь, представитель налоговой отметил, что ФНС внедрила в 2016 году новую концепцию по работе с задолженностью, в которую вошли риск-ориентированный подход к процедурам взыскания, мониторинг задолженности по отраслям и работа с задолженностью, образующейся по результатам контрольной работы, начиная с этапа предпроверочного анализа.

Предложение о создании финансовой полиции не прокомментировали ни в Минфине, ни в ФНС.

Как пояснил руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе, на рост налоговой задолженности в последние годы наибольшее влияние оказали кризисные процессы в экономике.

— За последние несколько лет наблюдалось значительное снижение платежеспособности как бизнеса, так и граждан, соответственно выросла кредитная задолженность, выросли долги и по налоговым платежам, — отметил он.

По мнению Давида Капианидзе, создание финансовой полиции могло бы в этом помочь, однако сначала это потребует больших финансовых вложений, которые, правда, окупятся в будущем.

Создание финансовой полиции — предложение совершенно ненужное, утверждает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров

— Рост задолженности означает соблюдение, а не нарушение налогового законодательства. Налоговое преступление возникает тогда, когда отчетность, которую подают в налоговые органы, намеренно искажается. А если в ней всё верно отражено — никакого преступления нет и быть не может. Есть просто долг перед бюджетом, — пояснил он.

Юрист напомнил, что в России уже была налоговая полиция. После ее расформирования остались отделы управлений по налоговым преступлениям в правоохранительных органах . По его мнению, карательные меры только кажутся простыми и эффективными, но при этом наибольшую эффективность по собираемости налогов может дать только стимулирование экономического роста.