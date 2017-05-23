Импортные продукты подорожали

Импортные продукты становятся всё дороже, несмотря на укрепление рубля. По итогам I квартала этого года сильнее всего подорожало импортное сливочное масло — в два раза, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Также цены выросли на молоко, мясо, птицу, рыбу, кофе и шоколадные изделия. Несмотря на подорожание, растет и импорт продуктов: по итогам первых трех месяцев этого года рост составил 16,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

В I квартале этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом средние контрактные цены на импортное сливочное масло выросли в 1,7 раза, цены на молоко увеличились на 18,6%, кофе подорожал на 25,3%, мясо — на 17% (мясо птицы — на 29%), рыба — на 7,3%, а продукты, содержащие какао, — на 7,9%, следует из справки Минсельхоза о внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе (АПК).

Рост цен происходил на фоне укрепления рубля. В первые три месяца 2016 года средний курс составлял 74,6 рубля за доллар, а в I квартале этого года — 58,8 рубля за доллар.

Параллельно росту цен увеличивались поставки большинства подорожавших продуктов. В I квартале этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом поставки сливочного масла выросли на 14,5%, сухого молока — на 27,5%, рыбы свежей или мороженой — на 22,1%, мяса птицы — на 21,1%, какао-бобов и продуктов, содержащих какао, — на 31,7% и 26,1% соответственно, следует из справки Минсельхоза.

По итоговым показателям доктрины продовольственной безопасности за прошлый год доля российского молока и молокопродуктов составляет 81,5%, при запланированных 90%.

По мнению исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Людмилы Маницкой, реальная самообеспеченность по молоку и молокопродуктам существенно ниже, отсюда и рост цен и экспорта в Россию.

— Собственного сырья не хватает, чтобы обеспечить потребности в молоке, но спрос есть. Отсюда и рост импорта, как и цен. По нашим данным, всего в России производится 17 млн т молока в год, при этом потребность составляет 38 млн т. Таким образом, по нашему мнению, самообеспеченность по молоку находится в районе 50%, — отметила Людмила Маницкая.

В Минсельхозе на запрос «Известий» не ответили.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам I квартала этого года Россия импортировала 21,5 тыс. т сливочного масла, за тот же период годом ранее — 20,7 тыс. т. Однако сумма этих поставок существенно отличается, в первые три месяца 2016 года Россия закупила сливочного масла на $63,1 млн, в I квартале этого года — на $117,3 млн.

Крупнейшим поставщиком сливочного масла на российский рынок является Белоруссия, в первом квартале сумма поставок составила 14,6 тыс. т на $85 млн, годом ранее — 16,8 тыс. т на $51 млн. Второй страной в списке крупнейших поставщиков является Новая Зеландия, которая по итогам I квартала этого года нарастила поставки в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2016-го — до 4,6 тыс. т на сумму $20 млн.

По мнению депутата Госдумы Аркадия Пономарева, курирующего молочную отрасль, цены на сливочное масло растут в том числе из-за санкций.

— Существующие каналы поставок импортной продукции из стран санкционного списка достаточно усложнены, и это сказывается на ценах, — отметил Аркадий Пономарев

По данным Росстата, в первом квартале этого года средняя потребительская цена за 1 кг сливочного масла составляла 500,4 рубля, в I квартале прошлого года — 402,2 рубля. Цены на молоко выросли с 47,9 рубля до 52 рублей за литр, кофе — с 936 рублей до 1010 рублей за 1 кг, шоколад — с 763 рублей за до 831 рубля за кг. Цены на рыбу не увеличились.