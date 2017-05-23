Аренда жилья бьет рекорды по доступности

В первом квартале этого года траты на аренду однокомнатной квартиры в среднем по России составили 38% от зарплаты, составив 13901 рубль. Найм жилья стал самым доступным начиная с 2006 года, в первых кварталах предыдущих лет стоимость не опускалась ниже отметки 43% от зарплаты.

О том, что средняя стоимость аренды жилья по итогам первого квартала этого года составила 38% сообщили специалисты РАНХиГС в своем мониторинге экономической ситуации, данные приводятся со ссылкой на Росстат . В первом квартале прошлого года аренда «однушки» в среднем по России обходилась в 43% от зарплаты, в 2015-м и 2014-м — в 48%.

Аренда становилась доступнее и в период с 2009 по 2013 год; за это время средние траты на аренду жилья снизились с 56% до 46% к зарплате. С 2006 по 2008 год средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры к средней заработной плате составляла 58%, 53% и 52% соответственно.

По данным Росстата, в январе-апреле этого года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 13901 рубль в месяц, в аналогичном периоде прошлого года — 14460 рублей. Начиная с 2014 года, средняя стоимость аренды ниже 14 тыс. рублей не опускалась, минимальная стоимость была зафиксирована в январе 2014-го и составила 14287 рублей. Данных за более ранние периоды в открытом доступе нет.

По оценке директора компании «МИЭЛЬ-Аренда» Марии Жуковой , стоимость найма однокомнатных квартир достигла минимума - собственники не смогут дальше снижать стоимость, а повышать ее нецелесообразно.

— На рынке городской аренды Москвы цены в сегменте эконом-класса фактически «топчутся на месте» - от месяца к месяцу меняясь в диапазоне плюс-минус 1%. Повышение арендной платы в сегодняшних экономических условиях просто нецелесообразно. А снижать цены дальше уже психологически не могут собственники – по их ощущениям, арендная стоимость уже снижена до минимума и дальше опускать цены уже просто некуда. Пока мы не видим предпосылок ни для повышения, ни для снижения цен на рынке аренды Москвы и области, — отметила Мария Жукова.

Оксана Полякова. С тем, что стоимость аренды достигла минимума, согласна и заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость»

— Арендодатели не готовы идти на торг, на предоставление скидок жильцам – их объекты и без того очень быстро находят нанимателей. Наиболее ликвидные квартиры, какими, безусловно, являются «однушки», не задерживаются в экспозиции дольше одного-двух дней, а чаще сдаются за несколько часов, — отметила Оксана Полякова.

По ее словам, "пока нет предпосылок к ощутимому снижению стоимости найма экономичных однокомнатных квартир".

- Мы ежемесячно составляем рейтинг самых бюджетных предложений найма в Москве. В мае лидером стала однокомнатная квартира за 17 тыс. рублей в месяц. Однако эта стоимость установлена при условии найма на 4 месяца. Самое низкобюджетное предложение длительного найма – однокомнатная квартира за 19 тыс. рублей. Объект расположен на пятом этаже шестиэтажной панельной новостройки на 2-й Вольской улице, в 15 минутах транспортом от станции метро «Выхино», - рассказала эксперт.

По данным Росстата, самая высокая стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц в период с января по апрель этого года зафиксирована в Сахалинской области — 29348 рублей в среднем по региону. В Москве средняя ежемесячная стоимость аренды «однушки» составила 27824 рубля, в Ненецком автономном округе — 25772 рубля, в Чукотском автономном округе — 23452 рубля. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Курской и Пензенской областях — 7030 рублей в месяц, в Орловской области — 7269 рублей, в республике Мордовия — 7350 рублей.

Что касается зарплаты, то в январе-феврале этого года в среднем по России она составила 35607 рублей в месяц. В аналогичном периоде прошлого года - 33267 рублей, в 2015-м, 2014-м и 2013-м — 31127 руб., 29395 руб. и 26730 рублей соответственно.