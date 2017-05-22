Правительство перераспределит полномочия федеральных органов власти

Роспотребнадзор больше не сможет запрещать работодателям осуществлять свою деятельность, если они нарушают санитарные правила. Правительство намерено перераспределить полномочия ряда федеральных органов власти, прямо или косвенно контролирующих сферу труда.

Например, кодекс позволяет человеку работать во вредных условиях труда, если работодатель обеспечивает его индивидуальными средствами защиты, предоставляет дополнительные отпуска и делает его рабочее время более коротким.

В то же время в законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения прописан прямой абсолютный запрет на осуществление работодателями своей деятельности в случае нарушения санитарных правил.

Правительство последовательно сокращает нагрузку на бизнес, убирая дублирующие функции контролеров

"Значительное число действующих санитарных правил содержат нормы, прямо дублирующие нормы Трудового кодекса и других актов по охране труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, проведения медосмотров", - написано в пояснительной записке.

Аналогичная ситуация наблюдается и с Ростехнадзором, который, с одной стороны, согласно законодательству проверяет соблюдение требований охраны труда в угольной, горнорудной, горно-химической, нефте- и газодобывающей, металлургический промышленности и многих других отраслях экономики. А, с другой стороны, по Трудовому кодексу единственный федеральный орган власти, призванный следить за соблюдением трудового законодательства, - Роструд.

"На практике такое дублирование и противоречия в законодательстве приводят к избыточной административной и финансовой нагрузке для работодателей и несут в себе риски двойного их наказания за нарушение дублирующих норм", - отмечают авторы законопроекта.

Документ вносит поправки сразу в несколько законов. Во-первых, в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - отменить прямой абсолютный запрет на осуществление деятельности работодателями из-за нарушения санитарных правил, а обязать их приостановить свою деятельность только в случаях, если возникает недопустимый риск жизни и здоровью работника.

Во-вторых, в Трудовой и Градостроительный кодексы. В частности, к полномочиям Ростехнадзора предлагается отнести контроль за соблюдением работодателями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих технические требования к безопасному ведению работ на опасных производственных объектах. И разграничить надзорные полномочия органов строительного надзора и Роструда. В-третьих, в закон об основах охраны здоровья граждан, разграничив полномочия по охране труда Росздравнадзора и Роструда.

По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, с 2009 года правительство последовательно сокращает нагрузку на бизнес, убирая дублирующие функции контролирующих структур. И этот законопроект - еще один шаг в этом направлении.

"Были случаи, когда Роспотребнадзор, основываясь на своей нормативной базе, приостанавливал деятельность предприятий, где были нарушены санитарные правила, игнорируя тот факт, что работники оснащены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями трудового законодательства", - говорит эксперт. Так же как, по его мнению, задача Ростехнадзора - контролировать техническое состояние механизмов, сооружений и зданий, а Роструда - права работников, в том числе на безопасный труд.

"Другое дело, что у Роструда нет своей приборной базы и лабораторий, чтобы, например, в случае жалоб работников перепроверить данные результатов спецоценки на предприятии, измерить концентрацию вредных веществ в его помещениях. Такие технические возможности есть у Роспотребнадзора. Значит, законодательство должно допускать взаимодействие этих ведомств в определенных случаях", - говорит Александр Сафонов