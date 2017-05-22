В России снизился уровень безработицы

Уровень безработицы в РФ в апреле, по предварительным данным, составил 5,3% после 5,4% месяцем ранее, сообщил во вторник Росстат

"В апреле 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 5,3% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,9 миллиона человек, в том числе 0,7 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

По данным Росстата, численность рабочей силы в апреле текущего года составила 75,9 миллиона человек.