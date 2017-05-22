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Названа дата запуска сервиса Android Pay в России
Фото: RB.ru
Пользователи Android в России смогут совершать покупки офлайн и онлайн с помощью системы Android Pay начиная с 23 мая. Об этом в корпоративном блоге сообщил директор по маркетингу Google Россия Дмитрий Кузнецов.
Для осуществления оплаты необходимо скачать приложение и добавить данные карт. У кассы следует разблокировать смартфон и поднести его к терминалу оплаты NFC.
Если покупка стоит менее 1000 рублей, то будет достаточно «разбудить» экран телефона, добавил Кузнецов.
Воспользоваться Android Pay можно там, где где установлены терминалы бесконтактной оплаты, которые обозначены соответствующим значком.
Сервис Android Pay позволяет оплачивать товары и услуги в магазинах и приложениях с помощью смартфонов на базе Android 4.4 и выше.
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