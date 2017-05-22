С сегодняшнего дня ВТБ снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов на 1-5 п.п., сообщает ТАСС . По новым условиям, процентная ставка по продукту «Кредит наличными» составит от 13,9% годовых. В рамках программы «Рефинансирование» кредит можно будет взять от 12,9% годовых.

На прошлой неделе банк ВТБ сообщал о снижении ставок по кредитам малому бизнесу на 0,5 п. п. в случае предоставления поручительства регионального гарантийного фонда. Ранее банк отчитался о прибыли в первом квартале 2017 года. Чистая прибыль составила 28 млрд руб., хотя год назад она не достигала и 1 млрд руб. Такого результат удалось достичь за счет роста чистых процентных доходов банка на фоне роста розничного портфеля и переоценки обязательств.