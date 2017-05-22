Доллару предсказали ослабление из-за политики Трампа

Экономическая политика президента США Дональда Трампа приведет к ослаблению доллара. Об этом пишет руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре денежных рынков и валюты, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2017 году ВВП США увеличится на 2,1 процента, прогнозирует она. При этом уровень безработицы в 2016 году снизился до 4,4 процента, а Федеральная резервная система дважды повысила процентную ставку, напомнила Орлова. Но перспективы экономических инициатив нового президента вызывают все больше вопросов. «За более чем 100 дней своего президентства Дональду Трампу не удалось реализовать ни одной особо значимой реформы», — сказано в обзоре.

Трамп планировал выделить один триллион долларов на развитие инфраструктуры и строительство, однако позднее стало известно, что срок предоставления указанной суммы растянется примерно на 10 лет. Кроме того, налоговая реформа Трампа подвергается жесткой критике, поскольку противоречит цели сокращения дефицита текущего счета США.

Инвестиции и экономический рост в стране пострадают от политики Трампа, указывает эксперт. «Искусственные попытки контролировать торговый дефицит навредят инвестициям и росту, а реализация бюджетных предложений грозит дополнительно увеличить и без того значительный дефицит счета текущих операций», — полагает Орлова. Ослабление американской валюты выглядит весьма вероятным последствием новой экономической политики нового президента, заключает она.

26 апреля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что налоговая реформа президента США Дональда Трампа предполагает снижение налога на прибыль компаний с 35 до 15 процентов. По его словам, налог будет касаться как корпораций, так и малого и среднего бизнеса.