В Минтруде назвали отрасли с наиболее высокими и низкими зарплатами в России

Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной.

Так, средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей, при том, что люди, занимающиеся сельским хозяйством, получают в среднем 21 445 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата

В 2015 году на первом месте по заработку также была финансовая отрасль (средняя зарплата — 69 480 рублей). Меньше всех получали сельскохозяйственные работники (средняя зарплата — 19 455 рублей).

По информации Росстата, в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.