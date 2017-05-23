Зарплатные мечты россиян оторвались от реальности

Мониторинг доходов Сумма желаемого россиянами дохода для семьи из трех человек в 2017 году составила 83,6 тыс. руб. в месяц -- это на 11,8 тыс. руб. выше показателя ее реального заработка (71,8 тыс. руб.). Такие данные вчера представил исследовательский холдинг "Ромир" -- в его опросе поучаствовали 1,5 тыс. человек. Отметим, что данные о реальном доходе несколько разнятся с цифрами официальной статистики -- согласно Сумма желаемого россиянами дохода для семьи из трех человек в 2017 году составила 83,6 тыс. руб. в месяц -- это на 11,8 тыс. руб. выше показателя ее реального заработка (71,8 тыс. руб.). Такие данные вчера представил исследовательский холдинг "Ромир" -- в его опросе поучаствовали 1,5 тыс. человек. Отметим, что данные о реальном доходе несколько разнятся с цифрами официальной статистики -- согласно Росстату , в номинальном выражении доходы населения РФ в апреле этого года составили в среднем 30,493 тыс. руб. в месяц -- то есть менее 61 тыс. руб. на семью с двумя работающими взрослыми и одним ребенком.

Согласно "Ромиру", в 2015 году запросная сумма "для нормальной жизни" равнялись 68,9 тыс. руб., в 2016-м -- 72,7 тыс. руб. Отметим, что в эти два кризисных года денежные запросы практически совпадали с показателем реальной зарплаты -- 66,4 тыс. руб. и 72,4 тыс. руб. соответственно. Наиболее популярная сумма желаемого дохода среди опрошенных -- 60-90 тыс. руб., ее выбрали 24% респондентов. Диапазон в 45-60 тыс. руб. указали 22%. Каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тыс. руб. Такая же доля респондентов хотела бы получать от 90 тыс. до 120 тыс. в месяц на семью. С момента прошлого опроса эти доли ответов изменились незначительно. Существенно, вдвое, увеличилась лишь доля ответов о желаемом доходе свыше 120 тыс. руб.-- с 10% до 22%. Это, по мнению авторов опроса, свидетельствует о том, что для многих прошедший год запомнился кризисом, тяжелым финансовым положением и ростом цен.

Максимальная разница между желаемым и реальным доходом для семьи из трех человек была зафиксирована в Сибирском федеральном округе -- при фактических доходах в 48,2 тыс. руб. респонденты хотят 85,6 тыс. руб. При среднем доходе на семью в Северо-Западном округе 60 тыс. руб. респонденты "для нормальной жизни" хотели бы иметь 101 тыс. руб. в месяц. Похожая разница между запросами и реальностью в Приволжском округе: доход -- 40,8 тыс. руб. запрос -- 75,7 тыс. руб.

Выше всего желаемая сумма дохода в городах-миллионниках -- 118 тыс. руб. В городах с числом жителей не более 500 тыс. человек респонденты назвали сумму 85 тыс. руб., жители сельской местности хотят получать в месяц на семью в среднем 67 тыс. руб.

Анастасия Мануйлова