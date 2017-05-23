Реальные доходы россиян в апреле рухнули на 7,6%

Реальные располагаемые доходы россиян (то есть доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в апреле упали на 7,6 процента в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные доклада , опубликованного Росстатом

Реальные доходы граждан страны за четыре месяца 2017 года сократились на 2,2 процента. При этом реальная зарплата в апреле выросла на 2,5 процента в годовом выражении (на 1,7 процента по сравнению с мартом). Рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 2,4 процента.

Кроме того, объем среднемесячной начисленной зарплаты в России в апреле вырос на 6,7 процента. Рост показателя за четыре месяца составил семь процентов. Номинальный объем среднемесячной начисленной зарплаты в апреле составил 39,25 тысячи рублей.

Задолженность по зарплате по состоянию на 1 мая увеличилась на 213 миллионов рублей.

Уровень безработицы в России, по данным Росстата, находится на уровне 5,3 процента. Число безработных составляет четыре миллиона человек.

В январе этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян впервые с октября 2014 года показали положительную динамику. Тогда их рост составил 8,1 процента в годовом выражении. В Росстате рост этого показателя связали с единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей.