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Доход Кадырова увеличился вдвое
Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, составив 11,46 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте администрации региона.
В 2015 году политик заработал чуть более шести миллионов рублей. Из нового документа следует, что Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком площадью 3668 квадратных метров. Также у него, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Транспорта у Кадырова нет.
Супруга главы Чечни Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 миллиона рублей (в 2015-м ее доход составил более 2,8 миллионов рублей). Кроме того, двое из 12 несовершеннолетних детей Кадырова, имена которых в декларации не указаны, заработали по 9,95 миллиона каждый. В прошлом году их доход составлял примерно по 200 тысяч рублей на каждого. Источник их доходов в декларации не уточняется.
В 2014 году доход главы Чечни составлял 4,835 миллиона рублей, в 2013-м - 4,297 миллиона, в 2012-м - 4,278 миллиона рублей.
В марте 2017-го старшая дочь Кадырова Айшат, которой в декабре прошлого года исполнилось 18 лет, провела показ своей коллекции женской одежды. Мероприятие посетили сопрезидент Chopard Каролин Груози-Шойфеле, рэпер Тимати, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ольга Бузова и другие. Позже коллекцию показали на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Бренд Firdaws в 2008 году основала жена главы Чечни Медни Кадырова.
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