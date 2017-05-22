Доход Кадырова увеличился вдвое

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2015 годом, составив 11,46 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте администрации региона.

В 2015 году политик заработал чуть более шести миллионов рублей. Из нового документа следует, что Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратных метра и участком площадью 3668 квадратных метров. Также у него, его жены и 12 детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Транспорта у Кадырова нет.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова заработала в прошлом году 2,1 миллиона рублей (в 2015-м ее доход составил более 2,8 миллионов рублей). Кроме того, двое из 12 несовершеннолетних детей Кадырова, имена которых в декларации не указаны, заработали по 9,95 миллиона каждый. В прошлом году их доход составлял примерно по 200 тысяч рублей на каждого. Источник их доходов в декларации не уточняется.

В 2014 году доход главы Чечни составлял 4,835 миллиона рублей, в 2013-м - 4,297 миллиона, в 2012-м - 4,278 миллиона рублей.