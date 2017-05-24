Зерновой конфликт: Турция ограничила импорт российской пшеницы

Турция ввела новые ограничения на поставки российской пшеницы, согласно которым Россия сможет получать только 20-25 процентов от всех выданных Анкарой лицензий на импорт. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух компаний-экспортеров из РФ, специализирующихся на поставках в Турцию.

По словам собеседников издания, речь идет о лицензии на поставку пшеницы в режиме «внутренней переработки», позволяющей разным государствам ввозить зерно в Турцию без пошлины для переработки и продажи за рубеж. Такой режим действует в Турции для всех стран, что помогает Анкаре защищать внутренний рынок.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали новые ограничения с сохранением Россией эмбарго на турецкие помидоры. «Было наивно полагать, что турки так легко откажутся от идеи вернуть право на поставку томатов», - отметил один из трейдеров. По его словам, теперь для беспошлинного ввоза российской пшеницы турецкому импортеру придется покупать 75 процентов пшеницы не в России, чтобы ввезти 25 процентов из России. Кроме того, как отметил другой собеседник издания, пострадают мелкие мукомолы: «партию менее 3000 тонн они купить не могут, а 12 000 тонн для выполнения этих требований им попросту не нужно». По его мнению, в такой ситуации они вынуждены будут полностью отказаться от закупок в России.

В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты. Когда конфликт был разрешен, на российский рынок вернулись цитрусовые, лук, цветная капуста, гвоздики и брокколи. Однако томаты и после этого оставались под запретом. В середине марта Турция запретила России ввозить продукцию с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерно.

После прошедших в мае 2017 года в Сочи переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было решено снять ограничения в торговле между двумя странами. Путин тогда заявил, что любые ограничения «разрушают экономику» и в конечном итоге вредят самим российским производителям, а потому решено отменить санкции в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, текстиль, услуги и использование в России турецкой рабочей силы.

В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив это интересами сельхозпроизводителей. Кроме того, из-за угрозы терактов пока будет действовать визовый режим въезда в Россию для граждан Турции.