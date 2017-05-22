Доллар уже в среду готов приблизиться к 55 рублям

Олег Богданов, главный аналитик "Телетрейд Групп":

- В ближайшее время динамика рубля будет, прежде всего, зависеть от политической ситуации в США и Бразилии, что очень сильно влияет на оценку риска инвесторами. Напомним, в Штатах назревает возможный импичмент американского президента Дональда Трампа . Аналогичные проблемы и в Бразилии.

Цены на нефть в этой обстановке пока играют второстепенное значение, как и общая макроэкономическая ситуация в России, которая демонстрирует явные признаки улучшения: ВВП в первом квартале показал плюс 0,5 процента, а промышленное производство в апреле - плюс 2,3 процента.

Можно предположить, что при обострении обстановки и росте рисков рубль будет стремиться к 58-59 за доллар, а за евро к 65. Спровоцировать осложнения на рынках могут намеченные на среду слушания в конгрессе США бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми, а также любая новая информация, приближающая к импичменту Дональда Трампа и бразильского президента.

При спокойной ситуации (цена на нефть стабильна в районе 53-55 долларов за баррель, нет плохих политических новостей) рынок будет медленно подходить к важному уровню сопротивления для американского доллара 55,50 рубля, евро - 61 рубль. Все эти тенденции наметились еще на прошлой неделе, которая оказалась для всех рынков самой волатильной за последние восемь месяцев. Динамично двигались акции, облигации и валюта.

Основные причины турбулентности, как уже говорилось, две - это ситуация с президентами в США и Бразилии. Понятно, что информационное сопровождение этих тем целиком и полностью носит субъективный характер. Различные заявления политических деятелей серьезно меняли ситуацию на рынках.

В четверг к полудню рынки были близки к панике - бразильский реал падал на 8 процентов, индекс бразильских акций Бовеспа на премаркете обвалился на 18 процентов, а валюты emerging markets теряли по всему спектру от 1,5 до 2,5 процента. Отразилось это и на рубле - котировка в паре usd/rub превысила 58. Но уже к вечеру ситуация стабилизировалась.

Помогли действия Бразильского ЦБ, который провел массированные валютные операции, заявление президента Бразилии о том, что он к коррупции не имеет отношения, а также информация об отсутствии реальных доказательств нарушений американских законов со стороны Трампа. В итоге, американские индексы выросли, а в пятницу стабилизация наметилась по всему миру. А рубль вернулся к 57 за доллар.