Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в России специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов: налог на вмененный доход, полученный от зарубежных источников, чтобы заинтересовать таких граждан в раскрытии своих офшорных доходов и сохранении российского налогового резидентства.

"Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции", — говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Целесообразно введение в России (в целом или на отдельных территориях — ТОР и т.п.) специального налогового режима, направленного на привлечение и удержание в РФ состоятельных физических лиц, потенциальных инвесторов", — говорится в документе. Согласно такому режиму, у физлица будет право уплачивать фиксированный налог на сумму заранее согласованного с налоговым органом вмененного дохода, полученного от источников за пределами РФ.

Вмененный доход от зарубежных источников, по мнению авторов доклада, может быть установлен в твердой сумме, которая будет регулярно индексироваться, или рассчитываться на основании усредненных данных о задекларированном зарубежном доходе налогоплательщика за последние три-пять лет. Либо она может рассчитываться на основании данных налогового органа о доходах иных физлиц, обладающих состоянием, сопоставимым по размеру с состоянием налогоплательщика, претендующего на переход на данную систему.

"При этом вмененный доход в любом случае не должен быть меньше минимального порога", — говорится в документе. Речь идет спецрежиме налогообложения доходов, полученных за пределами РФ. "Что касается доходов резидентов от источников в РФ, то они будут облагаться в общеустановленном порядке", — подчеркивается в документе.