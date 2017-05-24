Богатых россиян переведут на спецрежим

В России могут ввести специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов на доходы от иностранных источников. Инициатором выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов . Об этом сообщает РИА Новости.

В ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей указано, что специальный режим должен помочь заинтересовать россиян "раскрыть свои офшорные доходы и сохранить российское налоговое резидентство".

«Действующая модель стимулирования деофшоризации пока не предусматривает, в отличие от международной практики, дифференциации подходов к физическим и юридическим лицам. Это неизбежно повлечет за собой отток потенциальных частных инвесторов и граждан с высоким доходом в другие юрисдикции», — указано в документе.

Отмечается, что доходы от российских источников будут облагаться налогом в общепринятом порядке.