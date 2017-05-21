Стали известны курсы евро и доллара в июне

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари:

Попытка объявить импичмент 45-му президенту США, равно как и публичные скандалы, связанные с заявлениями либо действиями Трампа , вполне могут напугать волатильные финансовые рынки.

По нашим оценкам, курс доллара может до конца июня колебаться в достаточно широком диапазоне от 56 до 60 рублей. В случае маловероятного импичмента Трампу рубль может реагировать так же, как и в прошлом году на Brexit - падением в моменте и "супердоходностью" по итогам года, когда доллар может опуститься даже ниже 55 рублей.

А если скандал вокруг Трампа опять уйдет в свисток, и ФРС на заседании 14 июня примет решение о повышении процентной ставки (вероятность оценивается рынком выше 70 процентов), то доллар может развернуться наверх, до 1,09-1,1 доллара за евро. Что касается пары доллар/рубль, то влияние скандалов вокруг Трампа на нее может быть более противоречивым, чем на пару евро/доллар.

Валюта на позитиве

Обратите внимание: российский фондовый рынок с момента победы Трампа на выборах показал достаточно разновекторную динамику. Рублевый индекс ММВБ за это время упал на 3,7 процента, а валютный индекс РТС вырос на восемь процентов.

Это связано с укреплением рубля, но не только. А еще и с тем, что на российский фондовый рынок вновь стали притекать средства иностранных инвестиционных фондов, которые вкладывают деньги в российские акции, ожидая отмены или хотя бы смягчения антироссийских санкций, а также улучшения макроэкономических показателей и снижения процентных ставок в России.

Дональд Трамп санкций пока не отменил, и высокопоставленные российские чиновники не обсуждали с ним возможность этого шага. Однако важно другое - на реальный сектор экономики России санкции не повлияли, а если и повлияли, то положительно, позволив России развивать импортозамещение, особенно в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. Поэтому российские власти не слишком переживают из-за того, что Трамп не торопится с отменой санкций.

Поддержку курсу рубля оказывает цена на нефть, которая в ожидании продления соглашения ОПЕК и независимых производителей нефти о сокращении добычи черного золота не падает ниже 50 долларов за баррель, хотя в российский бюджет была заложена среднегодовая цена в 40 долларов за баррель. А ВВП России в первом квартале вырос в годовом исчислении на 0,5 процента, что может позволить России достичь запланированных темпов роста в два процента по итогам 2017 года. Но не менее чем позитивная макроэкономическая статистика и цены на нефть важно другое: с приходом Трампа к власти давление Запада на Россию существенно ослабло. И самое главное, США и Запад в целом перестали навязывать России свои "демократические ценности". И это позитивный фактор для рубля.

Давление: продолжение следует

Однако отстранение Трампа от власти либо, например, его "добровольная" отставка, может сказаться негативно на курсе рубля в краткосрочном аспекте. А в долгосрочном, по всей видимости, политика давления на Россию уйдет в прошлое. Не будет Трампа, ему на смену придет другой кандидат, у которого будет больше понимания, что Россия есть реальная серьезная политическая сила в мире, с которой сотрудничество и достижение компромиссов необходимо. А значит, тенденция к ослаблению давления на Россию будет продолжаться в любом случае.

Напомним, информация о том, что 45-м президентом США по итогам выборов в ноябре 2016 года станет республиканец Трамп, заставила доллар существенно просесть. С момента вступления в должность Дональд Трамп сделал ряд достаточно резких заявлений, а также предпринял некоторые рискованные шаги во внутренней политике (указ о запрете приема беженцев из некоторых мусульманских стран, настроивший против него как ряд исламских стран, так и мусульманское население в самих США). Были резкие движения и во внешней политике (странный ракетный удар по сирийской военной базе, несколько охладивший с трудом начавшие восстанавливаться отношения России и США, хотя этот удар обошелся практически без жертв и серьезных разрушений).

И эти действия Трампа нанесли довольно существенный удар по курсу доллара. С момента объявления о победе Дональда Трампа на выборах до сегодняшнего дня американский доллар упал почти на пять процентов к евро, на 1,1 процента к австралийскому доллару, но вырос на 0,5 процента к японской иене. Валюты развивающихся стран реагировали на победу Трампа и его вступление в должность президента США по-разному. Например, турецкая лира с 9 ноября 2016 года потеряла в стоимости почти 12 процентов по отношению к доллару. А мексиканское песо, наоборот, укрепилось к доллару на 8,7 процента.

Российский рубль за этот же период подорожал к доллару почти на 11 процентов. В том числе с марта 2017 года, когда начались расследования возможных связей Трампа с Россией, рубль прибавил в стоимости 1,2 процента. Напомним, что за 2016 год рубль подорожал к доллару на 18,6 процента, причем почти 11 процентов из них рубль прибавил за два последних месяца 2016 года после победы Трампа на выборах.

В ожидании начала

Интересно, что большинство мировых валют после оглашения итогов выборов в США подешевело, так как, по всей видимости, риски негативных последствий для экономики США во время пребывания Трампа у власти оцениваются инвесторами выше преимуществ экономической политики американского президента.

Соответственно, не исключено, что в курс рубля были заложены не только высокая цена на нефть, сколько ожидания улучшения экономических отношений России и США, а также, возможно, отмены антироссийских санкций. Мы полагаем, что в случае повышения процентной ставки в США доллар может подорожать, в связи с чем евро может откатиться на уровни 1,096-1,11. Укрепление евро к доллару, в свою очередь, можно связать с разными факторами - от удачного начала процедуры Brexit до нескольких локальных побед сторонников Евросоюза на парламентских выборах в Нидерландах и Болгарии в марте, и, наконец, с непредсказуемыми действиями Трампа, сработавшими против доллара, и с чистой победой на президентских выборах во Франции убежденного сторонника ЕС и единой европейской валюты Эммануэля Макрона

Тем не менее, в июне во Франции предстоят еще парламентские выборы, где партия "Национальный фронт" под руководством сторонницы выхода Франции из ЕС Марин Ле Пен может сказать свое веское слово, ведь за ее кандидатуру на президентских вы-борах во втором туре проголосовало более 37 процентов избирателей.

Обвала не будет

Мы ожидаем, что до конца июня курс евро к доллару будет более волатильным, чем в первом квартале. Но ни обвала доллара, ни обвала евро мы не ожидаем.

Даже в очень маловероятном случае импичмента Трампу мы предполагаем, что паника в долларе, которая наверняка возникнет и перекинется на большинство стран, окажется такой же недолгой, как паника, связанная с новостью о том, что большинство граждан Великобритании проголосовали за Brexit - подешевевшие валюты и акции потом оказались быстро выкуплены спекулянтами.

История вопроса

Со времен несостоявшегося импичмента президенту Биллу Клинтону в 90-е годы прошлого века Америка уже успела подзабыть о подобных явлениях в политике.

Однако впервые в истории США возможным поводом для импичмента президенту могут стать его якобы "тесные" отношения с российскими политиками и бизнес-средой, а также то, что он, по версии некоторых СМИ, мог поделиться с российским министром иностранных дел секретной информацией о возможном теракте со стороны одной из радикальных исламистских группировок.

Юридическая процедура импичмента президенту США непростая, инициировать эту процедуру может только Палата представителей Конгресса, а отстранить президента от должности может только Сенат. За всю историю США Палата представителей всего трижды инициировала процедуру импичмента президенту, но в результате ни один из процессов импичмента так и не был доведен до конца.

В настоящее время республиканцы, выдвинувшие Дональда Трампа в президенты, составляют большинство в Конгрессе США , из чего следует, что импичмент Трампу почти не имеет шансов даже на уровне Палаты представителей. Скорее, речь идет о давлении на Трампа, с целью вынудить его добровольно уйти в отставку, как это сделал 37-й президент США Ричард Никсон после скандала с прослушкой телефонных разговоров политических конкурентов, получившего в СМИ название "Уотергейт".

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