По информации издания, Кронке заявил российскому бизнесмену, что не намерен избавляться от клуба. Представители Усманова, в свою очередь, отказались комментировать эти сообщения, добавляет издание.

СМИ ранее называли сумму сделки в 1,3 миллиарда долларов.

Алишеру Усманову принадлежит 30% акций "Арсенал".